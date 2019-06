Fiamme nel magazzino della Upim sulla Variante Aurelia

Dinamiche in fase di accertamento. Il rogo si sarebbe sviluppato in una zona dove non erano presenti lavoratori.

Sarzana - Val di Magra - Incendio all'interno del magazzino della Upim sull'Aurelia a Sarzana. L'allarme è scattato dopo le 13 quando dal locale si è vista una colonna di fumo levarsi verso il cielo. Automobilisti e residenti della zona, avvertito l'odore acre delle fiamme, hanno allertato i Vigili del Fuoco che hanno immediatamente raggiunto il luogo dell'incendio.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza proseguono e al momento non risulterebbero feriti e intossicati. Saranno necessari una serie di accertamenti per scoprire cosa abbia provocato l'incendio.

Come detto i Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro. Il grande magazzino, aperto anche la domenica, avrebbe dovuto aprire i battenti anche oggi pomeriggio.



(foto dalla pagina Facebook 'Oltre')