Fiamme dalla cucina, paura a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Paura in mattinata in Via Diana a Sarzana. Per cause in fase di accertamento un incendio si è sviluppato all'interno della cucina di una 70enne. Sono stati attimi davvero concitati.

La donna che si trovava all'interno dell'abitazione ha notato una coltre di fumo che invadeva l'appartamento situato in un edificio di due piani.



Non c'è voluto molto prima che l'aria diventasse irrespirabile. Lei, con grande coraggio, è riuscita a uscire dalla casa andando in strada avvertendo poi i vigili del fuoco. Tempestivo l'intervento della squadra di Sarzana che è riuscita a circoscrivere l'incendio e a spegnere le fiamme.



La zona della cucina risulta inagibile e dovranno essere condotte ulteriori verifiche anche sull'impianto elettrico per accertare di conseguenza anche le cause.