Fiamme al depuratore di Castelnuovo, nessun danno all'impianto

In località Paduletti

Sarzana - Val di Magra - Non ha causato danni al depuratore il rogo che si è sviluppato in serata all'interno dell'impianto di Paduletti a Castelnuovo Magra. Il rogo, la cui origine è ancora da accertare, ha infatti interessato un cumulo di materiale plastico e organico e ha danneggiato una cisterna in disuso. Le fiamme sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco di Sarzana mentre sul posto sono intervenuti anche personale Acam, il sindaco Montebello e volontari della Protezione civile di Luni.

Il depuratore ha continuato a funzionare regolarmente mentre la colonna di fumo nera è stata notata da diversi punti del comune e della vallata.