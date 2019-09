Fiamme a Castelnuovo, Vigili del Fuoco ed elicottero domano il rogo

Sarzana - Val di Magra - Un incendio di sterpaglie ha tenuto occupati in queste ore i Vigili del Fuoco a Castelnuovo bassa, nella zona di Montecchio, non distante dal confine comunale con Fosdinovo e Sarzana. L'intervento ha aggredito gli uliveti e il vento non ha reso agevoli le operazioni di spegnimento.

Le fiamme si sono estese per una grossa porzione di bosco e terreni. Per questo motivo oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato è intervenuto anche un elicottero da Genova.

Il rogo è arrivato in prossimità delle abitazioni ma non si è rivelato necessario far evacuare i residenti. L'incendio alle 19.30 non era più attivo ed erano in corso le opere di bonifica.