Falsi operatori Asl 5 propongono servizi a domicilio

Sarzana - Val di Magra - "Abbiamo appena avuto notizia del fatto che alcuni nostri concittadini, estranei alle procedure di sorveglianza attiva, sono stati contattati telefonicamente da sedicenti operatori di Asl5, i quali si sarebbero proposti per servizi a domicilio, ad esempio consegna farmaci, etc. Abbiamo avviato subito le opportune verifiche con Asl5, che ringraziamo, la quale ci ha confermato di essere totalmente estranea". Siamo a Santo Stefano e a parlare è l'assessore Jacopo Alberghi.



"Informiamo dunque i nostri cittadini di quanto sopra, invitandoli alla massima attenzione e ribadendo che Asl5 non offre questo tipo di servizi a domicilio; nel caso riceveste chiamate simili vi invitiamo cortesemente a segnalare il fatto alla nostra Polizia Municipale o Carabinieri", spiega l'assessore