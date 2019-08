Falsi lettori di contatori, episodi in serie a Vezzano

Sarzana - Val di Magra - Si sono verificati spiacevoli episodi all’interno del Comune di Vezzano, nei quali individui presentatisi alla porta delle abitazioni e identificandosi come lettori di contatori per conto di una nota azienda della provincia, chiedono accesso all’interno delle abitazioni, che diventano oggetto di furti vari. Ad avvisare la cittadinanza è proprio il municipio della Val di Magra che precisa che non sono fatti isolati a quel territorio ma anche ai comuni limitrofi. E’ pertanto consigliabile comunicare al 112 o al presidio dei carabinieri più vicino qualora ci si trovi in presenza o coinvolti in tali episodi.