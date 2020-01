Faccia a faccia con i ladri per un commerciante sarzanese

Sarzana - Val di Magra - Faccia a faccia con i ladri questo pomeriggio per un commerciante sarzanese che si è trovato i malviventi sull'uscio di casa sulla strada che porta alla Fortezza di Sarzanello. “Mi stavo preparando per uscire e andare in negozio – racconta a CdS – quando ho visto aprirsi la porta. Inizialmente ho pensato che mia moglie fosse rientrata in anticipo ma appena mi sono avvicinato ho visto un ragazzo con il cappuccio in testa e una sciarpa che gli copriva il volto. Nonostante ci fossero le chiavi sulla porta, visto che intorno ho il giardino, probabilmente non si aspettava di trovarmi lì anche perché le finestre erano tutte chiuse e i cani non hanno abbaiato molto. Nei suoi occhi ho visto il terrore – aggiunge - non appena mi sono avvicinato alla mazza da baseball che tengo vicino all'ingresso si è subito dato alla fuga dicendo ad un complice “andiamo via! Andiamo via”. Non sono riuscito a capire se fossero italiani o no ma non mi sembravano professionisti”. L'uomo ha subito allertato i Carabinieri che sono intervenuti perlustrando la zona.