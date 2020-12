Fa pipì in strada davanti a ragazzi e automobilisti, denunciato un 21enne massese

Sarzana - Val di Magra - Nella serata di ieri, nell’ambito di un servizio di controllo e vigilanza del centro storico di Sarzana e zone limitrofe, finalizzato a contrastare e reprimere reati e degrado urbano, nonché a verificare il rispetto di contrasto alla diffusione del COVID-19, i Carabinieri della Stazione di Ceparana, hanno denunciato un 21enne massese per atti osceni in luogo pubblico.

Il giovane, che si trovava in compagnia di un gruppetto di altri coetanei di fronte ad un noto locale nel centro di Sarzana, incurante della presenza di numerose persone ed auto di passaggio si è messo ad urinare davanti a tutti senza un minimo di pudore.

La sua sfortuna è stata che tra le auto di passaggio vi fosse anche una pattuglia dei Carabinieri, che lo ha colto sul fatto.

Mentre i suoi compagni, che lo stavano applaudendo, sono stati tutti identificati, per lui è così scattata la denuncia per atti contrari alla pubblica decenza, cui si è aggiunta una sanzione perché, benché residente in provincia di Massa Carrara, senza giustificato motivo se ne era allontanato.