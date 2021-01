Ex cava Brina in tribunale, si va a giugno

Sarzana - Val di Magra - Si aggiornerà a giugno il procedimento penale relativo alla gestione e all'ambientalizzazione della ex Cava della Brina di Santo Stefano Magra: da un lato l'ente comunale, ritenuto parte offesa, dall'altro la società Castagna Settimo, per la quale il Pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio in merito a presunti reati di natura ambientale, vale a dire conferimento nella ex cava di materiali non conformi rispetto a quanto pattuito. Stamani in aula al cospetto del dottor De Bellis, per l'udienza preliminare, presenti solo i legali delle varie parti: l'avvocato Corradino per la Castagna Settimo, l'avvocato Magnanini, in sostituzione dell'avvocato Sommovigo, per la ditta Inerteco, infine per il Comune di Santo Stefano l'avvocato Birga, che ha presentato la costituzione parte civile dell'ente e ha chiesto la citazione, in qualità di responsabili civili, delle società Castagna Settimo e Inerteco. L'udienza di stamani non ha quindi portato verdetti sugli eventuali rinvii a giudizio. Prossima tappa, come detto, a giugno, il giorno 22, sempre in sede di udienza preliminare.