Esce e compra la cocaina ma la Polizia gliela sequestra

Sarzana - Val di Magra - Nella giornata di ieri sono proseguiti anche nel territorio di Sarzana i controlli coordinati dal Vice Questore Fargnoli che hanno portato all’identificazione di 31 persone, al controllo di 13 veicoli e all’acquisizione di 27 autocertificazioni nell’ambito dei servizi di verifica sul contenimento della diffusione del Covid-19.

Nel corso delle operazioni gli agenti di Polizia hanno sanzionato un cittadino straniero in quanto trovato alla guida senza la prevista copertura assicurativa, per cui gli è stata ritirata la carta di circolazione.

Un cittadino italiano è stato invece sanzionato in quanto trovato fuori dalla sua abitazione con lo scopo di acquistare della sostanza stupefacente del tipo cocaina, che veniva trovata in suo possesso e sequestrata. L’uomo è stato segnalato in Prefettura quale consumatore di stupefacenti.