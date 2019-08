E' morta la donna investita a Romito martedì scorso

Ennesimo tragico incidente per un pedone lungo la provinciale 332. Maria Callegari è deceduta a Pisa dove era ricoverata in condizioni disperate. Denunciato per omicidio stradale l'investitore 80enne.

Sarzana - Val di Magra - Romito Magra piange l'ennesimo pedone falciato. Maria Callegari di 82 anni è spirata nelle scorse ore presso l'ospedale Cisanello di Pisa dove era ricoverata in condizioni disperate dalla tarda mattinata di martedì 30 luglio. Investita in pieno mentre attraversava la strada provinciale 331 di Lerici e sbalzata a diversi metri di distanza. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Riversa sull'asfalto in stato di incoscienza, era stata soccorsa in primis dal suo investitore, sconvolto per l'accaduto e a sua volta colto da malore.

Il tempo di stabilizzarla e le prime manovre da parte dei medici e di militi della Pubblica Assistenza di Romito Magra, ma subito si era capito che sarebbe stata una corsa contro il tempo per il ricovero presso un centro specialistico. Mentre l'elicottero Drago trasportava la ferita verso Pisa, i carabinieri di Romito controllavano le generalità del guidatore, un 80enne di origine emiliana. Sarà denunciato per omicidio stradale. Intanto sui social gli abitanti di Romito Magra tornano a puntare il dito sulla pericolosità delle strade che attraversano il paese.