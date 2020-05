E' mancato Maurizio Rossi, castelnovese che da tempo risiedeva a Pavia

Sarzana - Val di Magra - Si sono svolti oggi i funerali di Maurizio Rossi, castelnovese di nascita e da alcuni anni trasferitosi a Pavia, mancato nella giornata di domenica a soli 62 anni in seguito a una malattia che gli era stata riscontrata nelle ultime settimane.

Rossi era molto conosciuto nella città lombarda perché da circa venticinque anni lavorava in Comune (dopo essere stato anche a Voghera) dove era anche responsabile per la sicurezza dei lavoratori come delegato Uil.

Come riporta 'La Provincia Pavese' era inoltre molto attivo anche nel settore del sociale dove prestava servizio di volontariato presso la Mensa del Fratello. Maurizio Rossi lascia la moglie e la figlia.