E' iniziata la bonifica dell'area ferroviaria di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Dopo un'accurata mappatura delle aree effettuata nei giorni scorsi, questa mattina ha preso il via la bonifica delle aree ferroviarie di Sarzana che da tempo sono al centro della cronaca per situazioni di spaccio, degrado e abusivismo. Problematiche più volte segnalate dai residenti e dalla stessa amministrazione che ha trovato pieno appoggio anche dal nuovo Questore Silvia Burdese che due settimane fa aveva effettuato un sopralluogo nella zona di Crociata e nelle aree limitrofe, ma anche da RFI.



L'intervento – che durerà circa una quindicina di giorni – fin dalla prima mattina è stato interamente coordinato dalla Polizia e ha visto all'opera gli operati incaricati da Rete Ferroviaria che hanno iniziato a rimuovere vetro, plastica e latta su entrambi i versanti. Nei prossimi giorni un'altra ditta si occuperà invece di tagliare l'erba e rimuovere gli sfalci. Una pulizia accurata che consentirà agli agenti di cercare eventuali proventi di furti o elementi utili per risalire all'identità degli abusivi che stamani hanno subito fatto perdere le loro tracce.



La Polizia Locale offrirà invece il proprio contributo indicando anche le zone nevralgiche e più sensibili. “Saremo sempre presenti sul posto in prima persona – afferma l'assessore alla sicurezza Torri che nei giorni scorsi aveva incontrato anche i residenti di Crociata – sia per monitorare le criticità che per seguire i lavori di bonifica. A nome dell'amministrazione – aggiunge – ci tengo a ringraziare Questore, Prefetto, Forze dell'Ordine e operai per un intervento per noi molto importante”.