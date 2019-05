Due settimane e il pusher è tornato sul suo vagone a spacciare

Sarzana - Val di Magra - Due arresti in due settimane per spaccio di sostanze stupefacenti, sempre pizzicato nello stesso posto. Ieri sera i carabinieri di Sarzana sono andati a controllare lo scalo ferroviario come fanno ogni sera arrestando due pusher marocchini, sorpresi a spacciare cocaina a tossicodipendenti provenienti da varie località della provincia della Spezia. I due sono stati osservati mentre, nei pressi di alcuni vagoni in disuso, cedevano dosi di stupefacente agli acquirenti, poi fermati a distanza, per avere conferma della cessione della droga.

Bloccati i responsabili, entrambi marocchini 41enni irregolari in Italia; uno di loro era già stato arrestato, due settimane fa, in un’operazione identica a quella di ieri sera. Oltre alle dosi oggetto delle illecite cessioni, i militari hanno recuperato anche sostanze da taglio, trecentottanta euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e due cellulari usati per i contatti con gli acquirenti.

Dopo aver trascorso la nottata in camera di sicurezza, i due arrestati sono comparsi stamattina dinanzi al Giudice per il rito direttissimo. Dal canto loro, i quattro acquirenti, di età comprese tra i trenta ed i cinquant’anni, sono stati tutti segnalati alla Prefettura della Spezia quali assuntori di stupefacenti ,