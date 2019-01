Due furti e uno scippo. Ladro seriale fermato due volte in nove giorni

La Polizia di Stato, con la Mobile, ha individuato e denunciato per furto e ricettazione un giovane polacco di 22 anni.

Sarzana - Val di Magra - Un ritaglio di giornale come trofeo per una malefatta e gli stessi vestiti usati per un colpo. Questi elementi hanno contribuito, nel lavoro capillare della Squadra mobile, ad incastrare e denunciare una seconda volta un giovane polacco di 22 anni accusato di ricettazione, furto e scippo.



Il giovane era stato fermato già nelle scorse settimane dall'Arma dei carabinieri dopo una serie di furti in quel di Sarzana (leggi qui). Il nuovo capitolo, come detto, è stato chiuso dalla Polizia di Stato che ha condotto una perquisizione domiciliare a casa del giovane che non solo si è reso respondabile del furto di uno scooter a ottobre, di alcune targhe nel mese di gennaio, ma anche di uno scippo ai danni di una donna sempre a Sarzana. In quell'occasione con un casco integrale si avvicinò alla signora in sella allo scooter, rubato, e le strappò di dosso la borsetta.



Il giovane, stando alle fonti della Polizia, era stato immortalato dalle immagini di video sorveglianza e tra gli elementi rimasti impressi c'era anche un particolare abbigliamento ritrovato nella sua abitazione. Non è finita qui perché gli uomini della Mobile hanno trovato anche altra refurtiva: caramelle e gomme da masticare sottratte da un esercizio commerciale sempre di Sarzana.

Per lui è scattata una sfilza di denunce, in appena nove giorni, e le sue gesta illegali avevano allarme sociale in tutta la città.