Due fedi d'oro nascoste nell'alcova

In un edificio abbandonato di Marinella, oltre all'occupante abusivo anche un anomalo ritrovamento.

Sarzana - Val di Magra - Si è svolto questa mattina di buon'ora un blitz della Polizia di Stato negli edifici abbandonati di Via Taruga, a Marinella di Sarzana. All'interno di uno essi è stato sorpreso un cittadino marocchino di 26 anni, peraltro ben conosciuto agli uffici per alcuni precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Dalla perquisizione personale eseguita sul posto gli agenti operanti hanno trovato due fedi d'oro di cui il marocchino non ha saputo dare contezza. Condotto in Commissariato per ulteriori accertamenti extracomunitario è stato infine denunciato per occupazione abusiva di edifici e ricettazione.