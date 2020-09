Droga nei boschi e pusher in trasferta. Un arresto

Sarzana - Val di Magra - Stoccata allo spaccio di droga nei boschi di Follo e guai per un pusher in trasferta. E' questo il bilancio delle operazioni condotte dai Carabinieri della Compagnia di Sarzana che hanno organizzato un servizio di avvicinamento ed appostamento in una località impervia individuando un bivacco occultato fra la fitta macchia, che un 25enne di origini nord africane in trasferta dalla Toscana dove abita, disoccupato e pregiudicato, aveva allestito ed usava come luogo dove incontrarsi con giovani della Val di Magra ai quali vendeva cocaina.

Lo spacciatore, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di fuggire ma a nulla gli è valso infilarsi nella fitta boscaglia dove è stato inseguito e subito bloccato dai Militari, preparati anche a questa evenienza.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di sedici dosi di cocaina per un totale di 18 grammi, già preparate e pronte per essere spacciate sul mercato al dettaglio degli stupefacenti della Val di Magra, che gli avrebbero potuto fruttare fino a milleseicento euro di illecito guadagno. Al giovane sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, che usava per dosare la droga, e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

I carabinieri lo hanno arrestato e, dopo una notte trascorsa in caserma, lo spacciatore è stato condotto davanti al Giudice della Spezia che ha convalidato l’arresto ed applicato nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia della Spezia, rinviando il processo al prossimo mese, quando verrà giudicato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Rischia una pena fino a 4 anni di reclusione ed una multa di oltre 10mila euro.



Proseguono così le attività dei Carabinieri della Compagnia di Sarzana: “ Quotidianamente – si legge in una nota - impegnati nella prevenzione e contrasto allo spaccio della droga, con un’altra iniziativa che ha consentito un ulteriore risultato positivo realizzato dai militari dell’Aliquota Radiomobile”.