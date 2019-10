Droga nei boschi di Arcola, preso con la coca

Sarzana - Val di Magra - Ancora droga nei boschi e questa volta il blitz è scattato ad Arcola in Val di Magra. Ormai da tempo le forze dell'ordine hanno messo in atto controlli serrati nelle boscaglie della provincia che si sono rivelate zone ottimali per lo spaccio.

Un altro scopo allo traffico di stupefacenti è stato messo a segno ieri, ad Arcola appunto, dai carabinieri della stazione di quel Comune che hanno tratto in arresto un marocchino 35enne trovato in possesso di 40 grammi di cocaina.



Nell'intervento i militari hanno accertato che la droga trovata in possesso all'uomo era già divisa in sodi, inoltre aveva con sé due bilancini di precisione telefono cellulare e altro materiale utile al confezionamento. Inoltre è emerso che l'uomo era evaso da Livorno e che aveva rotto il braccialetto elettronico che doveva tracciarlo.

Il valore stimato dello stupefacente rivenduto al dettaglio poteva fruttare circa 3.500 euro. La droga e il bilancino sono stati sequestrati. Il 35enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo che si è tenuto questa mattina.



(foto: repertorio)