Droga alla stazione di Sarzana, guai per pusher e cliente

Sarzana - Val di Magra - Nella tarda serata di ieri i carabinieri del Norm della Compagnia di Sarzana, durante il monitoraggio dell’area della stazione ferroviaria, hanno individuato ed immediatamente fermato un giovane straniero mentre cedeva una dose di stupefacente, risultata poi essere “cocaina”, ad un altro soggetto, anch’egli fermato ed identificato in un giovane operaio residente ad Arcola. Per il pusher di origini marocchine, 26enne e senza fissa dimora, è scattato immediatamente l’arresto in flagranza poiché ritenuto responsabile, sia del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, sia di minacce e violenza a pubblico ufficiale per il comportamento tenuto e le minacce proferite nei confronti dei carabinieri operanti durante le fasi del controllo ed arresto. Allo stesso, oltre alla droga, sono stati sequestrati anche 30 euro provento dell’attività di spaccio. Dopo una notte in camera di sicurezza questa mattina il giovane è comparso davanti al Giudice del Tribunale della Spezia Brusacà, che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora in provincia della Spezia, mentre l’operaio è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura della Spezia quale assuntore di stupefacenti.