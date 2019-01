Droga a Porta Romana, due arresti e una denuncia

Sarzana - Val di Magra - Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sarzana, nel corso della costante azione di contrasto al degrado collegato al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree vicine a Porta Romana, hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un marocchino 19enne, e un’italiana 22enne. Contestualmente è stato denunciato in stato di libertà, per lo stesso reato, anche un 17enne di origini marocchine. I tre sono stati sorpresi mentre cedevano una dose di hascisc ad un sarzanese 33enne. La successiva perquisizione, estesa anche all’automobile in uso alla coppia, ha consentito agli investigatori di recuperare altri diciotto grammi di hascisc, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, ed una dose di cocaina. Il valore al dettaglio dello stupefacente sequestrato è risultato di circa trecento euro. I due arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, svoltosi stamattina presso il Tribunale della Spezia, mentre il minorenne è stato affidato ai propri genitori; l’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura della Spezia come assuntore di stupefacenti.