Doveva scontare quattro anni, sorpreso nella periferia sarzanese e arrestato

Sarzana - Val di Magra - Collaborazione tra militari di confine quella che ha portato all'arresto di un 36enne. I carabinieri della Compagnia di Sarzana, in collaborazione con i colleghi di Carrara, hanno sorpreso all’interno di una abitazione della periferia di Sarzana un cittadino di origine maghrebina. A seguito di un controllo in banca dati, lo straniero è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, in quanto condannato a scontare una pena di quattro anni, sette mesi e ventuno giorni di reclusione, comminatagli per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, reato commesso rispettivamente a Pisa e Massa tra il 2018 ed il 2020. Per lo spacciatore, dopo le formalità di rito, si sono spalancate le porte del carcere spezzino, dove dovrà scontare la condanna.