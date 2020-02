Dormitorio di fortuna, denunciati sei irregolari

Sarzana - Val di Magra - Nel quadro delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina, ed al fenomeno del degrado urbano, i carabinieri di Sarzana, con il determinante contributo dei colleghi del Nucleo Carabinieri Cinofili di Villanova di Albenga e dei cani antidroga da questi sapientemente addestrati e condotti, hanno sorpreso sei cittadini magrebini, di età compresa tra i 18 ed i 36 anni, tutti senza lavoro, che avevano creato un dormitorio all’interno di una palestra e di un casolare dismessi, ubicati nelle località di Marinella e Pallodola di Sarzana. I militari si sono mossi alle prime luci dell’alba, certi che gli illegali occupanti di quegli edifici abbandonati sarebbero stati trovati ancora nei loro giacigli. E così è stato.



I militari ed i loro cani antidroga sono entrati nei vecchi spogliatoi dismessi del campo sportivo di Marinella e nel casolare di Pallodola denominato “ex macelli” ed hanno identificato i sei uomini, di cui alcuni già noti alle Forze dell’Ordine ed altri sconosciuti, tutti privi del permesso di soggiorno, irregolari sul Territorio Nazionale, con pregiudizi penali per aver commesso reati di spaccio di stupefacenti. Nel corso dei controlli, in questa occasione, non sono state rinvenute sostanze stupefacenti ma è stata comunque riscontrata una situazione consolidata di totale degrado igienico sanitario.



I sei, identificati attraverso la comparazione delle loro impronte digitali con le informazioni già disponibili nei terminali delle Forze di Polizia, sono stati tutti denunciati a piede libero alla Procura della Spezia e dovranno rispondere dei reati di ingresso e soggiorno illegale in Italia e di concorso in invasione di terreni o edifici. Il controllo fa parte di una serie di programmate azioni di monitoraggio per prevenire il degrado delle aree periferiche ed impedire che si possano creare dormitori più estesi o veri e propri villaggi abusivi costituenti ricettacolo di piccoli criminali e spacciatori, con rischi per la sicurezza dei cittadini.-