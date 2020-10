Dormitori abusivi a Sarzana, scatta il blitz

Sono state trovate due persone poi denunciate per occupazione abusiva di proprietà altrui. Sotto la lente , i locali degli ex-Macelli in Via Pecorina, nell’ex-colonia Olivetti e in Via Taruga a Marinella.

Sarzana - Val di Magra - Blitz nei dormitori abusivi nel territorio comunale di Sarzana. A finire sotto la lente della Polizia di stato con il reparto anticrimine di Genova e la Polizia locale: i locali degli ex-Macelli in Via Pecorina, nell’ex-colonia Olivetti e in Via Taruga a Marinella. Queste strutture sono state trasformate in dormitori abusivi per senza tetto ed extracomunitari.

L’intervento ha portato all’identificazione di due persone prive di documenti che sono state anche denunciate per occupazione abusiva di proprietà altrui: entrambe sono state tradotte al commissariato di Sarzana per gli adempimenti di legge.

“Anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo tutti a causa dell’emergenza epidemiologica- dichiara l’assessore alla sicurezza del Comune di Sarzana Stefano Torri- la gestione della sicurezza sul territorio non può e non deve passare in secondo piano e questo nonostante la politica nazionale, a mio modo di vedere, faccia passi indietro rispetto a scelte già assunte e che garantivano maggiore tutela per i cittadini. Quella di oggi è stata un’operazione sinergica che dimostra l’efficacia della stretta collaborazione tra le forze di polizia. Si tratta di un primo intervento a cui ne seguiranno altri che andranno a monitorare le zone più a rischio del nostro territorio anche in risposta alle segnalazioni dei cittadini”.