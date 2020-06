Dopo sei anni di sequestro, stabilimento "Inerti Muto" restituito ai proprietari

Sarzana - Val di Magra - Militari dei Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale della Spezia sono intervenuti presso lo stabilimento della società “Inerti Muto” srl sito nel Comune di Vezzano Ligure che svolge attività di frantumazione inerti, per dare esecuzione a quanto disposto dal Tribunale della Spezia restituendo l’impianto di lavorazione, i materiali presenti all’interno dello stesso e i beni che erano stati sequestrati il 30 giugno del 2014. Il sequestro, come ricorda in una nota il Gruppo Forestale Carabinieri, era stato disposto dal sostituto procuratore Giovanni Maddaleni per le violazioni all’autorizzazione della Provincia della Spezia. Era stato infatti accertato che la “Inerti Muto” srl e la “Granulati Muto” srl esercitavano l’attività di frantumazione inerti e produzione di ciottolatura di carbonato di calcio senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Era stato inoltre accertato che le lavorazioni avvenivano anche in orario notturno e che non venivano attivati gli impianti di abbattimento delle polveri, oltre ad altre irregolarità inerenti le acque necessarie per il funzionamento dell’impianto. Trascorsi ormai quasi sei anni dagli accertamenti, i reati contestati sono caduti in prescrizione ed in data odierna tutti i beni sono stati restituiti agli aventi diritto.