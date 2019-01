Donna investita sull'Aurelia fuori pericolo, individuato il conducente

Omissione di soccorso e lesioni per l'incensurato che ieri mattina ha travolto la signora che non è più in pericolo di vita.

l'uomo sarà denunciato

Sarzana - Val di Magra - Le sue condizioni restano gravi ma non è più in pericolo di vita la donna che nella mattinata di ieri è stata investita mentre stava camminando sull'Aurelia fra Castelnuovo Magra e Sarzana. La donna era stata subito soccorsa e portata prima al San Bartolomeo, quindi al Sant'Andrea della Spezia e poi in elicottero al San Martino di Genova dove era stata operata per le gravi lesioni riportate.

Nel frattempo sono proseguite senza sosta le indagini dei Carabinieri che hanno raccolto tutte le indicazioni fornite da un testimone e visionato i filmati delle telecamere che si trovano sul tratto trafficatissimo.

Il conducente del mezzo, un incensurato, è stato individuato e già sentito caserma. Per lui scatterà la denuncia per lesioni e omissioni di soccorso.



(immagine di archivio)