Domato l'incendio di Castelnuovo, nel luogo del rogo non c'era amianto

Sarzana - Val di Magra - E' stato domato l'incendio sviluppatosi intorno alle 13.30 in via Canaletto a Castelnuovo Magra distruggendo una serra. Attualmente i Vigili del Fuoco sono ancora sul posto per concludere l'intervento e abbassare la temperatura dei materiali presenti ed evitare eventuali rinfocolamenti. Intanto il sindaco Daniele Montebello precisa quanto segue: “Non c'è alcuna presenza di amianto, tutti gli immobili che lo contengono in quantità significativa sono mappati e censiti dall'amministrazione comunale dal 2016, conseguentemente in caso di criticità ne viene data pronta comunicazione. Si invita coloro i quali hanno coltivazioni nel raggio di 300 metri dal luogo dell'incendio a lavare accuratamente frutta e verdura prima del consumo. Ringrazio – conclude -i Vigili del Fuoco ed i dipendenti comunali per il pronto e tempestivo intervento”.