Domani l'ultimo saluto a Elisa Bongiorni

Sarzana - Val di Magra - Si terrà domani, venerdì 29 gennaio, l'ultimo saluto a Elisa Bongiorni, la portalettere di Castelnuovo Magra morta tragicamente una settimana fa dopo la caduta nel torrente Isolone poco distante da Montecavallo (QUI).



Le esequie saranno celebrate alle 10.30 presso la chiesa di San Francesco a Sarzana dove – nel rispetto delle norme anticovid – parenti, amici e colleghi daranno l'ultimo saluto alla donna la cui salma era stata recuperata sabato mattina sulla spiaggia di Marina di Carrara.

Intanto anche ieri le forze dell'ordine sono tornate sul luogo in cui Bongiorni è uscita di strada impattando contro la ringhiera e la porzione di muretto che non hanno retto l'urto e facendola cadere nel vuoto per oltre due metri.