Domani ad Aulla l'ultimo saluto al 37enne Nicola Lamini

Sarzana - Val di Magra - Si svolgeranno martedì 23 aprile alle 15.30, nella chiesa della Filanda di Aulla, i funerali di Nicola Lamini, il 37enne travolto e ucciso da un'auto venerdì scorso sull’Aurelia nei pressi della stazione di Luni e dalla sua abitazione.

Come ogni giorno infatti copriva a piedi il tratto che lo separava dalla vicina macelleria “Baldini Carni” adiacente al Penny Market dove lavorava con entusiasmo e passione, qualità che hanno subito evidenziato le persone che in queste ore hanno appreso della sua morte improvvisa.

A causarla è stata un'auto condotta da una donna 75 anni che, per cause in corso di accertamento, lo ha travolto mentre stava tornando a casa dopo la fine del turno, rendendo vano ogni tentativo di soccorso prestato dal personale medico giunto sul posto.