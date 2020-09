Dispersa sul sentiero per Punta Corvo, recuperata con le corde

Sarzana - Val di Magra - Nella serata di ieri intervento di soccorso alla ricerca di un disperso in località Montemarcello, lungo il sentiero 486 in direzione Punta Corvo. La donna, una turista di Roma in vacanza, che aveva perso l’orientamento ha chiamato autonomamente il 112 fornendo la posizione, questo ha permesso di localizzarla. La squadra del Soccorso Alpino è intervenuta collaborando con i vigili del fuoco presenti sul posto, nell'attività di ricerca. Una volta raggiunta la dispersa sono state valutate le buone condizioni fisiche che hanno consentito il rientro, gestito in piena sicurezza e con l'ausilio di corde, ma senza l'utilizzo di barella. Una volta su strada, due ore dopo il ritrovamento, è stata visitata dalla pubblica assistenza di Lerici ed è rientrata autonomamente.