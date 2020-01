Dimenticano 100mila euro di gioielli all'autogrill

Sarzana - Val di Magra - Un'incredibile svista, ma con lieto fine. A tutti sarà capitato almeno una volta nella vita di dimenticare un portafoglio o le chiavi dell'auto dopo averle appoggiate su un tavolo o una sedia, magari sovrappensiero. Quello che è successo ad una donna originaria di Roma invece è di aver lasciato presso l'autogrill Magra Ovest sull'A12 un beauty case molto più prezioso. All'interno c'erano infatti circa 100mila euro in gioielli. Della scomparsa la sbadata automobilista si è accorta solo parecchie ore dopo aver ripreso il suo viaggio, decidendo a quel punto di mettersi in contatto con la Polizia Stradale di Brugnato per raccontare dell'accaduto, sperando in cuor suo di ritrovare il preziosissimo borsello.

Così è stato. Gli agenti si sono recati immediatamente sul posto dove una dipendente della struttura ha consegnato loro un beauty case in cordura di colore nero contenente svariati gioielli in oro e pietre preziose, che altro personale dipendente aveva rinvenuto il giorno prima su una sedia della sala ristoro. Dopo aver dettagliatamente inventariato il contenuto del bauletto, la pattuglia lo ha portato presso i propri uffici invitando gli autori della segnalazione. Gli stessi, prima di vedere i preziosi, ne hanno fornivto una descrizione dettagliata dimostrando di esserne quindi i legittimi possessori.

Dopo aver ispezionato il borsello hanno potuto riscontrare come non ci fosse alcun danno né mancanza. Gli operatori della Polizia Stradale hanno riconsegnato i preziosi ai proprietari, grati per l’efficace intervento ed al personale zelante dell’autogrill.