Diffama su Facebook la Polizia locale e viene denunciata

La donna aveva commentato in modo diffamatorio un episodio che aveva riguardato i vigili urbani di Santo Stefano di Magra.

Sarzana - Val di Magra - A seguito di un’indagine della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra e che aveva consentito la denuncia di due imprenditori per aver abbandonato un importante quantità di materiale nella zona demaniale vicino al fiume a Santo Stefano, la stampa ne aveva data notizia. Come accade ormai da qualche tempo gli articoli finiscono poi condivisi sulle pagine dei social network ed in particolare su Facebook. Un quarantenne residente a Follo non ha evidentemente gradito l'operato della Polizia Locale, abbandonandosi a commenti diffamatori e pubblici sul social che le sono quindi costanti la denuncia ai sensi dell’art. 595 cc. 3 e 4 codice penale. Tale condotta diffamatoria è inoltre aggravata per il fatto che la diffamazione è rivolta ad un Corpo Amministrativo.



Inoltre, come ha sancito in più occasioni la suprema Corte di Cassazione, la condotta si considera aggravata in quanto la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "Facebook" risulta una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. Per tale reato, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria e rischia la pena detentiva da sei mesi a tre anni con multa non inferiore a 516 €, le pene, considerate le aggravanti, saranno aumentate.