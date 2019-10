Dieci anni dopo la scomparsa, la Procura riapre l'indagine

Sarzana - Val di Magra - La Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, nell'occasione di aggiornamenti periodici sulle persone scomparse e deceduti non identificati, ha riaperto il procedimento relativo alla sparizione di Mohammed Cherkaoui. L'uomo, nato in Marocco nel 1959 ma cittadino italiano e da anni residente a Sarzana, è scomparso nel nulla la mattina del 29 settembre 2009. Stando a quanto ricostruito all'epoca dei fatti, Mohammed Cherkaoui, che aveva lavorato anche come operaio per una ditta edile per diciassette anni (dalla quale si è licenziato da tre mesi prima della scomparsa), era uscito di casa alle prime luci dell'alba per un impegno di lavoro, ma da allora ha fatto perdere le proprie tracce e a nulla sono valse le ricerche condotte all'epoca dal commissario di Polizia di Sarzana così come a nessun esito ha portato l'interessamento della nota trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?". A condurre nuovamente le ricerche, ripercorrendo gli ultimi giorni di vita dell'uomo sono stati delegati i Carabinieri del locale comando provinciale, che si avvarranno anche delle più moderne tecnologie per risalire ai verosimili tratti somatici attuali dello scomparso. La speranza è di dare delle risposte ai familiari dell'uomo che attendono ormai da oltre dieci anni.



La storia.

Centottantacinque centimetri di statura, occhi e capelli castani, il giorno della scomparsa portava pantaloni e camicia di jeans, giacca marrone e scarpe marroni e non è escluso indossasse degli occhiali. Secondo la scheda di "Chi l'ha visto?" la moglie ha riferito che il congiunto aveva un appuntamento con il suo ex datore di lavoro, che doveva pagargli circa 9000 euro tra arretrati e liquidazione. Dovevano incontrarsi il 29 settembre alle 4 del mattino a Sarzana, nei pressi della farmacia di via Gori. Il suo ex datore di lavoro è stato l'ultimo ad averlo visto.



Chi l'ha visto? torna ad occuparsene nel 2015.

Nell'agosto del 2015, a sei anni dalla scomparsa, la trasmissione "Chi l'ha visto?" era tornata a parlare di quel caso in occasione della ricostruzione del rapimento ai danni di Andrea Calevo, liberato grazie ad un blitz delle forze dell'ordine il 31 dicembre 2012. Perchè Cherkaoui era stato dipendente di una delle ditte di Destri, considerata la “mente” del sequestro dell'imprenditore lericino, e dopo aver cambiato datore di lavoro aveva a lungo reclamato quel credito di novemila euro fra stipendi e liquidazione mai saldato, fino alla notte della sua scomparsa quando, come detto, intorno alle 4 aveva salutato la moglie dicendole di avere un appuntamento proprio con Destri che lo avrebbe accompagnato in Svizzera per recuperare il denaro necessario a saldare il debito. Uscito di casa l'uomo però non vi avrebbe più fatto ritorno per quanto il rapitore di Calevo abbia sempre fornito una versione diversa dicendo che il suo ex dipendente sarebbe fuggito per amore dopo averlo accompagnato alla stazione ferroviaria della Spezia. La trasmissione riporta anche una telefonata fatta da un'inviata con lo stesso Destri il quale nega il debito di novemila e dice invece di vantare un credito da Cherkaoui, mentre intervistati in proposito due suoi ex operai lamentavano lo stesso trattamento. Come sottolineato anche dalla trasmissione in seguito al rapimento Calevo il caso era stato riaperto con l'ipotesi di reato di omicidio volontario e poi archiviato perché il corpo dell'allora cinquantenne non era mai stato trovato nonostante le numerose ricerche anche nei pressi della villetta alla periferia di Sarzana dove lui stesso aveva lavorato prima di svanire nel nulla alimentando uno dei tanti misteri irrisolti della Val di Magra.