Diciassettenne accoltellato, operato nella notte per salvargli un braccio

Sarzana - Val di Magra - Almeno un fendente molto violento, che lo ha attinto ad un braccio. Gravemente ferito, ha avvertito il fratello che ha chiamato i soccorsi. E' finita in sala operatoria la nottata di un 17enne che ha rischiato di perdere un arto dopo un'aggressione con arma bianca avvenuta in centro a Sarzana. Secondo quanto raccontato dalla stessa vittima, e secondo quanto riporta l'Ansa, il giovanissimo di origine africana sarebbe stato circondato da tre persone mentre si trovava nei pressi del centro sociale Barontini. Ignote le cause del ferimento, su cui indagano i carabinieri che stanno raccogliendo testimonianze per risalire all'identità dei feritori. Il 17enne è ricoverato presso l'ospedale Sant'Andrea della Spezia.