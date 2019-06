Delitto Colabrese, 18 anni a Del Monaco in appello

Sarzana - Val di Magra - Anche la Corte d'appello del Tribunale di Genova conferma i 18 anni di carcere per Francesco Del Monaco, l'oggi 25enne ritenuto responsabile dell'omicidio dell'amico Giuseppe Colabrese. Il corpo del giovane abruzzese fu ritrovato nell'ottobre del 2015 in un bosco presso la frazione di Cerri, dalle parti di Romito Magra, da un cacciatore di passaggio. Svelato il mistero di quale fine avesse fatto il turista, della cui scomparsa la famiglia aveva dato notizia ormai da diverse settimane, si aprirono le indagini per tentare di ricostruire le ultime ore di vita della vittima, ritrovata con il cranio sfondato e in avanzato stato di decomposizioni. Indagini che si erano focalizzate da subito su Del Monaco, che con Colabrese si trovava alla Spezia per un periodo di vacanza.

Nel luglio del 2018 la sentenza di primo grado presso il Tribunale della Spezia: 16 anni per omicidio volontario più due anni per spaccio di sostanza stupefacenti dopo il rito abbreviato. Oggi la conferma delle richieste fatte a suo tempo dall'allora pm spezzina Marta Merlino. Ora ci sono quaranta giorni per l'eventuale richiesta del giudizio di Cassazione.