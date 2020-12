Dai domiciliari a Villa Andreino per cumulo di reati, in manette 60enne sarzanese

Sarzana - Val di Magra - Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri hanno arrestato un 60enne sarzanese ben conosciuto dalle forze dell’ordine per pregressi episodi di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e lo hanno associato alla casa circondariale di “Villa Andreino”, come disposto dalla Corte di Appello di Genova.



L’uomo, che era già sottoposto agli arresti domiciliari per fatti di droga, è stato infatti raggiunto da un ordine di arresto a seguito dell’unificazione di sentenze di condanna a pene detentive, in tutto cinque anni e otto mesi di reclusione ed un mese di arresto, oltre a 26.000 euro di multa, perché riconosciuto colpevole di ricettazione in concorso e di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, per fatti commessi tra il 2017 ed il 2018 in provincia della Spezia.



L’uomo era infatti stato arrestato per reati inerenti gli stupefacenti nel 2018 dall’aliquota operativa della compagnia carabinieri di Sarzana ed era finito in carcere alla Spezia, da dove era stato dimesso ed inviato agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico. I militari sarzanesi lo hanno trovato in casa e portato in caserma, da dove, dopo avergli notificato il provvedimento restrittivo, lo hanno nuovamente accompagnato in carcere.