Dà in escandescenza in via Prione, fermato e denunciato

Sarzana - Val di Magra - Momenti di concitazione ieri pomeriggio in pieno centro cittadino. Molte persone hanno telefonato al 112 segnalando la presenza, in via del Prione, di un uomo che, in evidente stato di alterazione, urlava in strada dirigendosi verso via Chiodo.

I Carabinieri motociclisti dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia della Spezia sono immediatamente intervenuti e, dopo una breve ricerca, hanno intercettato l’uomo, che tuttavia non ha accennato a calmarsi ed ha opposto resistenza all’identificazione.

I militari sono riusciti a bloccarlo e, fattolo salire su una gazzella, lo hanno condotto in caserma, dove è stato identificato. Si tratta di 41enne romeno, che è stato denunciato, oltre che per resistenza, anche per porto illegale di armi. Durante la perquisizione, infatti, gli sono stati trovati addosso due coltelli a serramanico, delle forbici appuntite e delle pinze, sottoposti a sequestro.