Cristalli di eroina in casa, manette per un 53enne

Sarzana - Val di Magra - Cinquantatreenne in manette a Sarzana per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è scattata nella giornata di ieri, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sarzana hanno arrestato un sarzanese hanno trovato l'uomo in possesso di cristalli di eroina.

Il 53enne, di origini lericine ma residente a Sarzana da tempo, era già noto alle Forze dell’Ordine per spaccio di stupefacenti ed altri reati. A trarlo in arresto sono stati i carabinieri dell’Aliquota Operativa che hanno fatto irruzione nella sua abitazione del centro storico. Nel corso della perquisizione lo hanno trovato in possesso di un cristallo di eroina tipo brown sugar di elevata purezza del peso di 13 grammi e 5 grammi di marjuana, nascosti in camera da letto ed in cucina, già pronti e destinati ad essere spacciati.

Durante le operazioni i militari hanno trovato anche altro materiale ed attrezzatura utilizzata per preparare le dosi di stupefacente da immettere al dettaglio sul mercato clandestino degli stupefacenti della Val di Magra e dalla cui vendita l’uomo avrebbe potuto ricavare fino a 700 euro.

Condotto in caserma, dopo le formalità di rito, il 53enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e trattenuto in camera di sicurezza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria spezzina.

Questa mattina, il Giudice della Spezia ne ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma 3 volte alla settimana presso la caserma di Sarzana, in attesa della celebrazione del processo, rinviato al 18 dicembre prossimo.