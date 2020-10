Covid-19, stop all'attività in presenza alla scuola dell'infanzia di Vezzano

Sarzana - Val di Magra - Stop ad attività in presenza alla scuola dell'infanzia di Vezzano capoluogo. Lo stabilisce un'ordinanza diramata dal sindaco Massimo Bertoni, con valore da oggi fino al 31 ottobre compreso. Una settimana di sospensione delle attività (didattiche o di altro tipo) in presenza dovuto al generale aumento dei contagi, che ha toccato anche la scuola d'infanzia vezzanese, tant'è che la dirigenza scolastica, preoccupata, ha informato il primo cittadino in modo che fossero presi i necessari provvedimenti. Di qui l'ordinanza siglata da Bertoni.