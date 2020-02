Cosmetici e cd musicali i "sogni proibiti" di una trentacinquenne

Sarzana - Val di Magra - Nella mattinata di ieri una volante del Commissariato di di Sarzana è intervenuta al centro commerciale “Centroluna” dove era stata sorpresa una donna a rubare della merce. Dall’esame delle telecamere interne all’esercizio gli operatori hanno evinto chiaramente la giovane massese trentacinquenne, che era incensurata, occultare nella propria borse alcuni cd musicali e prodotti cosmetici. Ha rimosso i dispositivi antitaccheggio per poi dirigersi verso l’uscita senza acquisti. Una volta bloccata, la donna ha riconsegnato la refurtiva per un ammontare di 75 euro. Condotta in commissariato dagli agenti operanti per gli accertamenti di rito, ne è uscita con una denuncia a piede libero per furto aggravato.