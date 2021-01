Corpo senza vita a Marina di Carrara, si tratta di una 50enne di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - E' di una donna di 50 anni residente nel comune di Sarzana il corpo senza vita trovato nella mattinata di ieri, sabato 23 gennaio, sulla spiaggia di Marina di Carrara, all’altezza del Bagno Excelsior. Secondo quanto si apprende, la donna, il venerdì pomeriggio, aveva fatto visita alla sorella, che successivamente non aveva avuto più sue notizie. Diversamente da quanto pensato inizialmente, non si tratta quindi di una persona scomparsa da giorni. La Polizia apuana insieme ai colleghi liguri sta continuando le indagini per ricostruire quanto accaduto. Intanto è atteso per domani il referto dell’autopsia, per fugare ogni dubbio. In ogni caso una morte violenta è parsa sin dall'inizio ipotesi inverosimile, vista l'assenza sulla di segni compatibili con tale circostanza.