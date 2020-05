Coronavirus, muore spezzina 78enne al San Bartolomeo

Sarzana - Val di Magra - E una donna spezzina di 78 anni ricoverata nel reparto di Geriatria dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, l'unico decesso di giornata nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid19. E' la 135esima vittima dall'inizio della pandemia.

Cala di quattro unità il numero dei positivi al coronavirus in provincia: sono 183, ieri erano 187. Trentotto gli ospedalizzati, 4 rimangono in Terapia intensiva. Per quanto riguarda le sorveglianze attive alla Spezia sono 186, nove in meno rispetto a ieri quando se ne sono registrate 195. Sempre in base ai flussi ministeriali di concerto con Alisa, calano i casi positivi in tutta la regione che riporta il seguente dato: 4363 (110 in meno di ieri). Su tutto il territorio regionale sono stati eseguiti 81.485 (1.331 in più di ieri). Sempre a livello regionale, le persone guarite con due test positivi negativi sono 3461, 130 in più rispetto a ieri. Infine, le schede di decesso registrate oggi sono 12, 1365 dall'inizio dell'emergenza.



Il riepilogo dei dati regionali

DATI FLUSSO MINISTERIALE

TOTALE test effettuati 81485(+1331)

Positivi in Liguria 4363 (-110)



I casi provincia per provincia

SAVONA 731

LA SPEZIA 183

IMPERIA 574

GENOVA 2871

altro/in fase di verifica 4

TOTALE 4363



Ospedalizzazioni

Ospedalizzati totali 383 (21)

ASL1 66 (5)

ASL2 67 (4)

Ospedale Policlinico San Martino 57 (7)

Ospedale Evangelico 13 (0)

Ospedale Galliera 66 (0)

Ospedale Gaslini 2 (0)

ASL 3 Villa Scassi 44 (3)

ASL 3 Gallino 0 (0)

ASL4 Sestri Levante 30 (0)

ASL4 Lavagna 0 (0)

ASL5 38 (4)



Isolamenti domiciliari 1956 (-116)

Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2024 (+7)

GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 3461 (+ 130)



Sorveglianze attive

ASL 1 134

ASL 2 432

ASL 3 317

ASL 4 253

ASL 5 186

Liguria 1322



Schede decessi 1365 (+12)