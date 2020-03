Sarzana - Val di Magra - Il malfunzionamento dello scarico della caldaia ha messo a repentaglio la vita di una coppia di Castelnuovo Magra che ieri sera è stata portata in ospedale dalla Pubblica Assistenza di Luni per un principio di intossicazione da monossido di carbonio. Il fatto è avvenuto poco dopo le 18 quando una delle due persone che si trovava già all'interno dell'abitazione ha iniziato ad accusare la presenza del monossido e quando ormai le stanze erano quasi sature è stato provvidenziale l'arrivo del compagno che si è accorto che qualcosa non andava ed ha subito chiamato i soccorsi. Entrambi sono stati condotti all'ospedale Sant'Andrea della Spezia e dimessi nella giornata di oggi mentre in serata Vigili del Fuoco e tecnici di Acam hanno effettuato i rilievi e messo in atto tutte le procedure del caso visto che la revisione dell'impianto era stata fatta nei giorni scorsi.