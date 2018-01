Controllo alla guida, anziana era sprovvista di patente

Il documento era però revocato da un anno.

Sarzana - Val di Magra - Quando, nel cuore della notte, i militari della stazione di Ameglia si sono accorti che alla guida della Fiat Panda che avevano appena fermato non vi era qualcuno in atteggiamento sospetto ma una pensionata 77enne, hanno proceduto al controllo più per dovere di completezza che per la convinzione di trovare qualcosa, pronti a farla ripartire appena terminato di registrare i dati. Il terminale ha invece restituito una risposta che li ha sorpresi: la patente che la donna non aveva al seguito non era stata dimenticata ma revocata da oltre un anno. La donna è stata quindi denunciata per la violazione al codice della strada e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro in attesa di confisca.