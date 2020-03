Sarzana - Val di Magra - Questa mattina il sindaco di Luni Alessandro Silvestri assieme ai carabinieri della locale stazione hanno effettuato una verifica sulla pista ciclopedonale che corre lungo il Canale Lunense. "Questo al fine di ricordare ai cittadini che il tragitto è consentito per i soli fini previsti dalla legge. Sono pertanto vietate le semplici passeggiate - spiega il primo cittadino -. Ricordiamo ai proprietari di cani che hanno bisogno di uscire di casa che questa esigenza non deve essere un pretesto per circolare liberamente all’interno del territorio comunale. I cani devono essere condotti nelle adiacenze delle abitazioni e non possono costituire un salvacondotto per girare per tutto il comune. Raccomandiamo di usare il buon senso onde evitare sanzioni amministrative e penali. Nello stesso tempo rimarchiamo la necessità che le disposizioni dell' autorità siano scrupolosamente osservate al fine di non vanificare gli sforzi che tutta la collettività sta effettuando per contenere il diffondersi del virus".