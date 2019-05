Sarzana - Val di Magra - Questa mattina nell'ambito del consueto servizio di controllo del territorio una volante della Polizia di Stato ha fermato in Piazza Jurge s un quarantenne spezzino 43enne trovandolo in possesso di un grammo di cocaina appena acquistata . L'uomo è stato denunciato come assuntore di sostanze stupefacenti e portato in Commissariato per gli accertamenti di rito.