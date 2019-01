Controlli del sabato sera, 25enne denunciato per guida senza patente

Sarzana - Val di Magra - Stanotte i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sarzana hanno denunciato, per guida senza patente perché mai conseguita, un marocchino 25enne. Nel corso dei controlli effettuati per prevenire il tristemente noto fenomeno delle “stragi del sabato sera”, i militari hanno infatti fermato una Ford Fiesta alla cui guida si trovava il cittadino maghrebino, peraltro risultato clandestino, al pari del connazionale che gli sedeva accanto.



Dai controlli effettuati, è emerso che l’autovettura è intestata ad una società di autonoleggio, a cui carico, in quanto obbligata in solido, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di cinquemila euro.

Il conducente è stato denunciato, oltre che per la grave violazione al codice della strada, anche per la violazione alle norme sull’immigrazione, contestazione mossa anche al passeggero. Il veicolo è stato invece sottoposto a fermo amministrativo.