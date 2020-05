Controlli a tappetto a Sarzana, due sanzioni e più di trecento veicoli controllati

Sarzana - Val di Magra - Sessanta persone identificate, oltre 350 veicoli controllati e due sanzioni per essersi spostati da una regione all’altra. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati

nella mattinata dal ieri personale del Commissariato della Polizia di Stato di Sarzana, con la collaborazione di 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova. Il dispiegamento ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in attuazione delle direttive ministeriali impartite con Dpcm del 26 aprile 2020, con particolare attenzione alla prevenzione della formazione di assembramenti.

Gli operatori hanno perlustrato varie zone della città concentrandosi particolarmente nelle abituali aree di aggregazione del centro storico, della Stazione Ferroviaria e della Fortezza di Sarzanello, ove non sono state registrate criticità in merito.

Nel corso del servizio sono state identificate 60 persone, due delle quali sanzionate amministrativamente per violazione del divieto di spostamento interregionale e altre due per mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Complessivamente sono stati controllati 360 veicoli, dei quali 337 con il “sistema Mercurio”, apparecchiatura tecnica in dotazione alla Polizia di Stato, che consente il controllo automatizzato delle targhe.