Contatta spacciatore e poi fugge trascinando un carabiniere

Sarzana - Val di Magra - Continuano ad emergere altri dettagli dall'operazione antidroga dei Carabinieri di Sarzana che nei giorni scorsi ha permesso di smantellare l'attività di un gruppo di spacciatori nel centro cittadino. Nel corso dell'indagine infatti è stata denunciata per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso anche una donna sarzanese incensurata.

A metà marzo infatti la stessa chiamò con il proprio cellulare lo spacciatore marocchino, chiedendogli se era sul posto per un incontro. Giunta sulla via a fianco del ex Tribunale la stessa, alla guida di un grosso pick-up cassonato, iniziò a girare intorno all’isolato.

Poiché quello era uno dei punti designati per lo spaccio dal pusher detto “Simo”, e poiché la stessa aveva chiamato proprio lui pochi minuti prima, i Carabinieri in borghese, appostati nelle vicinanze, hanno deciso di intervenire fermando l’autovettura, pensando che la donna alla guida non avrebbe opposto alcuna resistenza.

Invece, appena i due Carabinieri si sono avvicinati all’auto, qualificandosi al alta voce dicendo “Carabinieri”, il compagno della donna l’ha incitata a partire e la stessa, con non comune capacità di guida, si è allontanata a tutta velocità.



Istintivamente il Carabiniere che si era appoggiato al tubo del pick up, per non essere travolto e cadere, stringendo la presa, è stato così trascinato per alcune decine di metri, tra l’auto ed il muretto di cinta della Casa della Salute, sperando forse che la donna si sarebbe fermata per svoltare a sinistra una volta giunta sulla via principale, dovendo dare la precedenza, ma tutto ciò invano. Nonostante le urla e le grida la stessa ha continuato ad accelerare guadagnandosi la fuga. Il Militare cadendo a terra ha riportato, fortunatamente, solo qualche contusione e abrasione.



Poco dopo la stessa, assieme al compagno, valutato il fatto, si è recata in Caserma presso la Compagnia Carabinieri di Sarzana dove ha sostenuto, in sintesi, di aver telefonato al marocchino spacciatore, senza sapere della sua attività “lavorativa”, e poi di non aver sentito la frase “CARABINIERI” ma “soltanto” le grida “FERMATI ! FERMATI !” dello sventurato Militare aggrappato al pick-up.



Sarà ora il Giudice a stabilire se la versione fornita dalla donna sia verosimile; nel frattempo la stessa è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per i reati di: “lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso a seguito di investimento di pedone, con fuga del conducente del mezzo”.