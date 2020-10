Consegne a casa, per chi è isolato oppure in quarantena, con la Pubblica assistenza di Vezzano

Sarzana - Val di Magra - La Pubblica assistenza di Vezzano Ligure prosegue il servizio di consegna spesa e farmaci a domicilio rivolto ai cittadini impossibilitati ad uscire dalle proprie abitazioni per positività o isolamento e per gli anziani con patologie a cui è consigliato di rimanere a casa

"In questi mesi di emergenza - scrivono i volontari - non abbiamo mai messo in secondo piano l’aiuto concreto che possiamo dare alle famiglie ed a tutti coloro che hanno bisogno di noi, vogliamo esserci e continueremo a farlo sempre, con tutte le nostre forze! Ricordiamo che il servizio è gratuito".

"Non essendo previsto un rimborso pubblico - proseguono dalla Pa -, tutte le spese per il carburante e la gestione del servizio vengono coperte con le donazioni dei concittadini e attraverso l’autofinanziamento dei nostri meritevoli volontari. 0187997324 pavezzanoligure@libero.it".