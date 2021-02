Concluse le indagini sul fallimento di Ameglia Servizi

Sarzana - Val di Magra - L'ex sindaco Umberto Galazzo e l'attuale primo cittadino Andrea De Ranieri escono dalle indagini relative al fallimento della società “Ameglia Servizi Turistici Srl”, che curava vari servizi per il Comune – dalla gestione de porticciolo di Bocca di Magra a scuolabus e spazzamento strade - creata nel 2003 e liquidata nel 2016 dopo un iter molto tormentato.



Restano dunque sette le persone che hanno ricevuto notifica dell'avvenuta conclusione delle indagini preliminari e che ora avranno trenta giorni di tempo per produrre le proprie memorie in materia. Fra queste ci sono l'ex sindaco e attuale assessore regionale Giacomo Giampedrone, gli ex presidenti Armanda Chilà e Davide Santini e gli ex membri del cda Massimo Costa, Alessio Frati, Paolo Nocentini e Pietro Piciocchi.



La procura della Spezia aveva iscritto le nove persone nel registro degli indagati nel maggio 2019. Le indagini risalivano al periodo in cui gli indagati erano sindaci o membri del management della partecipata. Giampedrone, in particolare, era stato colui che, nel 2014, aveva chiesto di avviare una due diligence che ha poi fatto emergere il caso.